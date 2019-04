Autodiebstähle in Meerbusch : Polizei ist alarmiert: Elf Luxusautos in vier Wochen gestohlen

Immer wieder stehlen bislang unbekannte Täter hochwertige Autos in Meerbusch. Sie haben es auf Land Rover, Mercedes oder Tesla abgesehen.

Schon wieder wurde ein teures Auto in Meerbusch gestohlen: Im aktuellen Fall hatten es die Täter auf eine schwarze Mercedes Geländelimousine abgesehen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen NE-CS2006 war zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, an der Rilkestraße in Lank-Latum geparkt. Das ist der elfte Diebstahl eines hochwertigen Autos aus den vergangenen vier Wochen. Die Täter hatten es bislang auf Land Rover, Tesla, Mercedes, Porsche Cayenne, BMW und Tiguan abgesehen – allesamt Fahrzeuge im hohen fünf-, einige sogar im sechsstelligen Bereich. Von den meisten Autos gibt es bislang keine Spur, außer: Der Tesla wurde wenig später in Mönchengladbach gefunden, ein Land Rover in Willich.

Die Polizei beobachtet diesen aktuellen Anstieg von gestohlenen Autos ganz genau und ermittelt auch im benachbarten Ausland. Sie geht allen Zeugenhinweisen nach und fährt verstärkt mit uniformierten und zivilen Kräften Streife. Um welche Täter ode Tätergruppen es sich handelt, kann die Polizei im Moment nicht sagen. In Einzelfällen stehe aber fest, dass die Autos ins benachbarte Ausland gebracht worden sind.

Wie kann man sich davor schützen, dass der eigene Wagen gestohlen wird. Ein Großteil der Wagen wird mit dem sogenannten keyless-go-System aufgeschlossen. Bei Fahrzeugen mit diesem System erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die Täter greifen das Funksignal auf, gelangen so in den Wagen und können starten, ohne den Schlüssel entwenden zu müssen. Wer also ein Fahrzeug mit Keyless-System besitzt, sollte den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen und versuchen, das Funksignal zum Beispiel durch Aluminiumhüllen abzuschirmen. Ein weiterer Tipp: Beim Aussteigen sollten die Autobesitzer auf Personen mit Aktenkoffern in ihrer unmittelbaren Nähe achten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Außerdem sollten hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports geparkt, sondern in einer abschließbaren Garage abgestellt werden – oder zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen, so die Experten der Polizei.