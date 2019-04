Elektrofahrrad : Immer mehr Meerbuscher fahren Pedelec

Immer öfter ersetzen Elektrofahrräder das Auto. Der Vorteil: Die Menschen sind viel mobiler als mit einem herkömmlichen Drahtesel. Doch es gibt auch einen Nachteil: Manche Radfahrer unterschätzen die Geschwindigkeit. Dadurch steigt das Unfallrisiko.

Das Pedelec (Pedal Electric Cycle) unterstützt den Fahrer mit einem Elektromotor während des Tretens und nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Sensoren messen den Krafteinsatz und passen die Beschleunigung an. Ein Turbo-Start aus dem Stand ist nicht möglich. Der Unterstützungsgrad kann in mehreren Stufen eingestellt werden. Ab einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde schaltet sich der Motor ab. Wer schneller fahren will, muss fester strampeln.

Eine solche Einweisung plus Probefahrt sei Standard beim Kauf eines Pedelecs – ebenso wie bei jedem anderen Fahrrad aber auch, sagt Mark Haas. „Das Rad muss auf den Fahrer eingestellt werden, wir erklären das Display, das Laden des Akkus und die Funktionen.“ Das Fahren an sich sei bei den heutigen Modellen allerdings kein Problem mehr. „Da ruckelt nichts beim Anfahren, so wie früher. Elektroräder sind zwar deutlich schwerer als solche ohne Motor, aber das Fahrgefühl ist ähnlich.“ Schließlich hätten moderne Elektroräder den Motor in der Mitte. „Der Schwerpunkt ist also derselbe.“ Trotzdem bietet Haas schon seit einigen Jahren in Kooperation mit der Stadt entsprechende Senioren-Fahrradkurse an, in denen auch Elektrofahrräder Thema sind.