Handel in Meerbusch : Bürger beteiligen sich am Einzelhandelskonzept

In einigen Meerbuscher Ortsteilen soll die Einkaufssituation verbessert werden. Das Bild zeigt die Hochstraße in Osterath. Foto: sonja schmitz

Meerbusch Wie entwickelt sich der Einzelhandel in den Ortsteilen? Bereits im Jahr 2010 wurde ein entsprechendes Konzept erstellt, das Antworten liefern soll. Der Rat der Stadt hat beschlossen, das Einzelhandelskonzept nun fortzuschreiben. Auch die Bürger können ihre Anregungen einbringen.

Bis zum 4. September (Freitag) können entsprechende Anregungen per Mail an matthias.poell@meerbusch.de oder schriftlich per Post an Matthias Pöll, Stadt Meerbusch, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch eingebracht werden.