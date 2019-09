Aktion der Einzelhändler und Stadtmarketing : Donnerstag startet das Heimatshoppen

Alexandra Schellhorn vom Stadtmarketing und Horst Major haben in den letzten Tagen die Werbe-Plakate fürs Heimatshoppe geklebt. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Für die Kundschaft wird ab Donnerstagabend der rote Teppich ausgerollt: Der Feierabendmarkt zum Auftakt findet in Osterath statt, auf dem Marktplatz in Lank-Latum sind auch Aktionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitag, 13., und am Samstag, 14. September, stehen auch in Meerbusch wieder alle Zeichen auf „Heimat shoppen“. Die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) und dem Handelsverband NRW - Rheinland ins Leben gerufene Kampagne, die in diesem Jahr zum sechsten Mal läuft, hat eine klare Botschaft: Ohne vielseitigen Einzelhandel und Gastronomie vor Ort verlieren alle Lebensqualität. Oder: Einkaufen im Internet ist nicht alles.

Ein Hauch von Frankreich auf dem Osterather Feierabend-Markt: Susanne Reinhard bietet an ihrem alten Citroen-Bus Flammkuchen an. Foto: RP/Flammstein

Das Meerbuscher Stadtmarketing im Rathaus unterstützt die Kampagne von Beginn an. „Wir haben es hier mit einer bewusstseinsbildenden Maßnahme zu tun“, so Stadtmarketingbeauftragte Alexandra Schellhorn. „Einzelhändler und Gastronomen tun viel für die Allgemeinheit vor Ort. Sie engagieren sich für lokale soziale Projekte, beteiligen sich aktiv an Veranstaltungen und Festen. Sie unterstützen Vereine, schalten Anzeigen in Vereinspublikationen oder werden Trikotsponsor im Lokalsport. All das sind Initiativen, die man bei großen Web-Anbietern ohne Ortsbindung nicht findet.“

Es gehe nicht darum, Online-Handel zu verteufeln. Vielmehr müsse ermittelt werden, wie unerlässlich ein intakter Einzelhandel und vielseitige Gastronomie für ein lebendiges Miteinander in jedem Ortskern ist. Die Kampagne hat sich im Laufe der letzten Jahre deutschlandweit durchgesetzt. Was in Meerbusch 2014 begann, findet in diesem Jahr in mehr als 300 Städten Deutschlands statt.

Der Meerbuscher „Heimat shoppen“-Startschuss fällt am morgigen Donnerstag mit dem zweiten Osterather Feierabend-Markt. Genießen, plaudern, nette Leute treffen heißt das Motto von bis 21 Uhr, rund um Kirchplatz und Fußgängerzone. Mima‘s Cafe, der „WeinBulli Korell“, „Rice & Spice“ mit pakistanischer Küche, der Gemüsehof Frenken, das Catering-Kombinat aus Lank-Latum mit Quiche-Variationen, Dagmars Feinkost, der Imbiss-Wagen Hungerstopp, Susanne Reinhardts „Flammstein“ und „Gourmet-Partner“ Hubert Hachenberg bieten Essen und Getränke an. Musikalisch wird das Ganze von den „Walking Hats“ begleitet. Sie haben in den letzten Jahren bereits auf den Nikolausmärkten und im Pendelbus zum Nikolaus-Sonntag für Stimmung gesorgt.