Übung im Mataré-Gymnasium : Feuerwehr probt den Ernstfall in Büderich

Simulierter Großeinsatz für die Meerbuscher Feuerwehr am Montagabend im Mataré-Gymnasium in Büderich.

(RP) Zwei Handwerker sind am Montagabend bei Arbeiten im Keller des Mataré-Gymnasiums in Büderich von einem Feuer überrascht und von den Flammen eingeschlossen worden: So lautete das fiktive Szenario, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Meerbusch am Montag um 19 Uhr mit drei Löschzügen und etwa 60 Übungsteilnehmern ausrückte. Die Übung, an der neben dem Team aus Büderich auch die Gruppen aus Lank, Osterath und Strümp beteiligt waren, dauerte bis etwa 21 Uhr. „In der Regel sind unsere Übungen nicht so groß angesetzt“, erklärte Pressesprecher Frank Mohr. Die Übung sei in diesem Ausmaß jedoch wichtig, um die Zusammenarbeit zwischen den Mannschaften aus den verschiedenen Stadtteilen zu proben und zu verbessern. In der Übung mussten die 60 Feuerwehmänner die vermissten Handwerker aus dem verrauchten Keller retten. Dabei setzte die Feuerwehr Nebelmaschinen ein. Rund um das Gymnasium und die Niederdonker Straße waren zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht im Einsatz. Das sorgte bei einigen Anwohnern für Besorgnis; sie wurden von der Übung jedoch nicht beeinträchtigt.