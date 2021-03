Handel in Meerbusch : Kunden nutzen neue Einkaufsmöglichkeiten

In der Parfümerie Becker an der Dorfstraße lässt sich Ingrid Schäfer von Filialleiterin Sylvia Bäumer beraten. Foto: Christoph Baumeister

Büderich Seit Montag darf man auch in Meerbusch mit einem vorab vereinbarten Termin wieder shoppen gehen. Die Einzelhändler in Büderich sind froh über diesen ersten Schritt zurück in die Normalität.

Trotz des nasskalten Wetters herrscht am Dienstagvormittag ein reges Treiben auf der Dorfstraße in Büderich. Nach mehr als drei Monaten darf der Einzelhandel seit Beginn der Woche wieder seine Pforten öffnen. Ein Besuch vor Ort.

Anmelden zum Shoppen – das ist für Kunden wie Händler in Meerbusch noch etwas ungewohnt. Aber obwohl sich viele ein wenig verunsichert zeigen, wie sie mit den neuen Rahmenbedingungen umgehen sollen, hat das sogenannte Terminshopping vom Start weg wieder einige Kunden zurück in die Geschäfte gezogen. „Ich bestelle sehr ungerne im Internet, deshalb bin ich froh, dass ich wieder hier vor Ort einkaufen gehen kann“, sagt beispielsweise die Lörickerin Ingrid Schäfer, die sich einen neuen Damenduft in der Parfümerie Becker kauft.

Info So funktioniert das Terminshopping Vorgaben Wenn die Sieben-Tages-Inzidenz in einer Stadt zwischen 50 und 100 liegt, dürfen Einzelhändler für die Kunden öffnen, die vorher einen Termin gebucht haben. Dieses Terminshopping oder auch „Click and Meet“ genannte Konzept sieht vor, dass ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche in einen Laden darf. Voraussetzung: Der Zeitraum ist begrenzt und der Besuch wird für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung dokumentiert. Buchen Direkt beim Einzelhändler per E-Mail oder Telefonanruf.

Dort wird sie von gleich drei Mitarbeiterinnen begrüßt. Auf den ersten Blick wirkt das recht viel, wo doch aktuell nur fünf Kunden gleichzeitig eintreten dürfen. „Unsere Branche ist sehr beratungsintensiv – und wir wollen den Kunden den bestmöglichen Service anbieten“, erklärt Filialleiterin Sylvia Bäumer. Sie sei glücklich, nach der langen Wartezeit wieder – wenn auch unter den neuen Vorgaben – öffnen zu dürfen. „Wir haben den direkten Kontakt zu den Menschen und die gesamte Atmosphäre wahnsinnig vermisst.“

Das geht auch vielen anderen Kollegen auf der Dorfstraße so. „Die Lust und die Motivation, wieder Menschen empfangen und direkt etwas an sie verkaufen zu dürfen, ist riesig“, sagt Rafaela Aziz, Inhaberin von Campus Damenmoden. Sie ist froh, dass sie „zahlreiche treue Stammkundinnen“ hat. „Viele von ihnen, haben gleich einen Termin vereinbart“, berichtet Aziz, die auf Grund der kleinen Verkaufsfläche momentan nur einen Kunden in ihrem Laden empfangen darf. „Es ist natürlich nur ein erster Schritt zurück in die Normalität, aber es ist definitiv besser als nichts.“ Spielzeughändler Alexander Mous hätte sich den Re-Start schon viel früher gewünscht. „Wie viele meiner Kollegen auch haben wir ein funktionierendes Hygienekonzept, daher sind wir mehr als bereit für diesen nächsten Schritt.“ Zwar rechne er nicht mit einem gewöhnlichen Umsatz, doch er sei erst einmal froh, überhaupt wieder persönlichen Kundenkontakt zu haben.

Jutta Schaller, Shopleiterin im Modegeschäft Prange, ist mit den ersten beiden Tagen der Widereröffnung zufrieden: „Die Kunden nehmen das Angebot besser an als erwartet. Entweder vereinbaren sie einen Termin oder kommen spontan rein, wenn ohnehin gerade ein Zeitfenster frei ist.“