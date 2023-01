Blaulicht in Meerbusch Polizei ermittelt zu Einbrüchen und brennenden Müllcontainern

Eine Zeugin wurde in der selben Nacht um 2.45 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Offenbar hatten Unbekannte versucht, in ein Ladenlokal an der Dorfstraße einzubrechen. Die Zeugin bemerkte zwei Männer, die mit einem silbernen Audi in Richtung Düsseldorfer Straße davonfuhren. Die Polizei stellte später Hebelspuren an der Eingangstür des Ladens sowie eine eingeschlagene Schaufensterscheibe fest. Gegen 3.45 Uhr warfen Einbrecher einen Gullydeckel durch die Glastür einer Apotheke an der Hochstraße. Die Unbekannten gelangten in die Geschäftsräume und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Inhaberin der Apotheke war durch einen Knall alarmiert worden. Als die Frau nach dem Rechten sehen wollte, hörte sie nur noch das Geräusch eines abfahrenden Wagens. Bereits in der Nacht zuvor hatten Unbekannte versucht, in eine Apotheke an der Meerbuscher Straße einzubrechen. Auch hier bemerkten Zeugen einen Audi, der sich vom Tatort entfernte. Etwa zur gleichen Zeit versuchten Einbrecher durch Einschlagen einer Glastür in ein Lebensmittelgeschäft an der Gottlieb-Daimler-Straße zu gelangen. Die Scheibe hielt dem Angriff stand und die Täter gelangten nicht in die Verkaufsräume. Auch in diesem Fall liegen Hinweise vor, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug vorfuhren. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.