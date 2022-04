Blaulicht : Zwei Einbrüche in Meerbusch

Meerbusch Zweimal haben Einbrecher versucht, in fremde Häuser einzusteigen. Einer der Raubzüge gelang, im anderen Fall vertrieb eine Alarmanlage die ungebetenen Gäste. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gleich zweimal haben einbrecher in Meerbusch zugeschlagen: An der Straße "Am Wald" inBüderich versuchten Verdächtige, in ein Haus einzudringen. Über ein Kellerfenster gelangten die Einbrecher in das Hausinnere, wo eine Alarmanlage anschlug. Die ungebetenen Gäste ergriffen daraufhin die Flucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag und Sonntagnachmittag (7./10. April).

Am Donnerstag kam es an der Straße "Strümper Berg" zu einem Wohnungseinbruch am helllichten Tage in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 13 und 14:30 Uhr gelangten Einbrecher durch das Aufbrechen eines Fensters in die Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten die ungebetenen Gäste das Haus. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.