Meerbusch Polizei meldet Verbrechen

(RP) Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag gegen 3.35 Uhr in Büderich in ein Einfamilienhaus an der Florastraße ein. Ein Anwohner sah, wie mehrere Personen durch den Nachbargarten in Richtung Rosenstraße liefen. Samstag, zwischen 15.15 und 22.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus am Weißenberger Weg. Ob sie etwas erbeuteten, stand gestern noch nicht fest.