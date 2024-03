Blaulicht in Meerbusch Einbruch: Tasche und Schmuck weg

Meerbusch · In Büderich sind am Freitag, 15. März, Unbekannte zwischen 10 und 17 Uhr in eine Wohnung an der Düsseldorfer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlten die Täter ein Schlafzimmer und entwendeten Schmuck und eine Designer-Handtasche.

18.03.2024 , 16:17 Uhr

Der Polizei wurde ein Einbruch an der Düsseldorfer Straße gemeldet. Foto: dpa/Robert Michael

Wie die Kriminellen in die Wohnung gelangten, sei Teil der Ermittlungen. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz und zu technischen Sicherungsmaßnahmen. Interessenten können sich unter Telefon 02131 3000 melden.

(sug)