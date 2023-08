Kriminalität in Meerbusch Hausbewohner halten Einbrecher fest

Der 16-jährige Einbrecher, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Wie sich bei der Überprüfung der Person herausstellte, wird gegen ihn bundesweit in mehreren Fällen wegen Wohnungseinbruch ermittelt. Er wurde am Donnerstag einem Richter des Amtsgerichts Neuss vorgeführt.