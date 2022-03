Blaulicht : Einbruch in Büderich

Türen und Fenster können ohne hinreichenden Schutz schnell aufgebrochen werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Meerbusch Am Montagnachmittag haben unbekannte Täter in Büderich eine Balkontür aufgehebelt und sind in ein Haus eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Dominik Schneider

Am Montagnachmittag sind bisher unbekannte Täter in der Straße Am Breil in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten sie eine Balkontür auf und drangen so in die dahinter liegende Wohnung ein. Die Räume wurden offenbar nach Wertgegenständen durchsucht, ob und wie viel Beute dabei gemacht wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet Menschen, die in der Umgebung verdächtige Beobachtunge gemacht haben, sich zu melden. Der Einbruch fand um etwa 15.10 Uhr statt. Hinweise nimmt das Kiminalkommissariat unter der Rufnummer 021313000.