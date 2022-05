Meerbusch : Einbruch bei der Meerbuscher Stadtverwaltung

Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Foto: dpa/Patrick Seeger

Meerbusch Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen bei der Meerbuscher Stadtverwaltung am Bommershöfer Weg in Osterath eingebrochen. Die Polizei ermittelt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher noch unklar.