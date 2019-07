Zeugen gesucht : Einbruch in Büderich: Elektrogeräte als Beute

Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

(RP) Ein bislang unbekannter Täter ist am Wochenende in eine Wohnung am Brühler Weg in Büderich eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Sonntag und 2.15 Uhr am frühen Montagmorgen gelangte er in den Hausflur des Mehrparteienhauses und hebelte die Wohnungstür einer Kellerwohnung auf.

