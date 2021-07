Kriminalität in Meerbusch : Einbruch in Arztpraxis in Osterath

Ob bei den Einbrüchen etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Osterath In der Nacht zum 7. Juli sind Einbrecher in zwei Häuser an der Strümper Straße in Osterath eingedrungen. In einem Gebäude befinden sich Arztpraxen. In dem anderen hat eine Firma ihre Räume.

Am Mittwoch, 7. Juli, gegen drei Uhr morgens, ist ein Unbekannter an der Strümper Straße in Osterath in ein Haus mit mehreren Arztpraxen eingedrungen. Der Täter öffnete gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchte die Praxisräume im Erdgeschoss nach Beute. Als der Einbrecher danach versuchte, die Glastür einer Praxis im Obergeschoss einzuschlagen, wurde er von einem Zeugen ertappt und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 175 bis 180 Zentimeter groß, 30 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur, kurze Haare, bekleidet mit einer blauen Hose.

In derselben Nacht wurde ebenfalls in einen benachbarten Betrieb eingebrochen. Der oder die Täter hatten ein Loch in die Verglasung einer Terrassentür geschlagen und die Tür dann über den Fenstergriff geöffnet. Die Firmenräume wurden nach Beute durchsucht. Ob bei den Einbrüchen etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.