Buch über Meerbusch : Bunte Wimmelreise durch Meerbusch

Meerbusch Veranstaltungskauffrau Rebekka Möller und Illustrator David Norman haben einen Bildband mit dem Titel „Meerbusch wimmelt!“ gestaltet. Darin bekommt jeder Stadtteil seinen fantasievollen Auftritt. Zunächst gibt es nur tausend Bücher.

Kaufen In Kürze ist ist der Bildband auch in den Meerbuscher Buchhandlungen erhältlich. Weitere Infos per E-Mail unter kontakt@meerbusch-wimmelt.de.

In Lank-Latum der Marktplatz, in Nierst das Karnevalstreiben, in Langst-Kierst die Rheinfähre, in Ilverich die Altrheinschlinge, in Osterath ein Zirkuszelt und in Büderich die Winterwelt – diese Motive lagen mehr oder weniger auf der Hand. Kniffliger wurde es dagegen in den übrigen beiden Orten.