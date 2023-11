Interview Angelina Pütz „Unser Studio ist ein safe space“

Pütz Wir sind ein Safe Space, wir sind privat. Wer hier her kommt, ist der einzige Kunde. Bei uns läuft keine laute Musik, man ist für sich. Außerdem ist das Design deutlich heller und freundlicher als man es sich vielleicht von klassischen Tattoo-Studios erwartet. Wir haben dieses Konzept natürlich nicht erfunden, der Trend in der Branche geht in diese Richtung, weg vom – in Anführungszeichen – bösen Image.