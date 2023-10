Gastronomie in Meerbusch Zum Mitfeiern: Ein Jahr „Ratatouille“

Meerbusch · Das französisch angehauchte Restaurant in Büderich feiert seinen ersten Geburtstag und will sich damit bei den Stammgästen bedanken, die das Team in den ersten Monaten in Meerbusch gewinnen konnte.

07.10.2023, 05:15 Uhr

Sam und Mona Keshvari vom Ratatouille Meerbusch. Foto: RP/Keshvari

Von Monika Götz