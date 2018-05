Meerbusch: Ein Hauch von Champions League

Meerbusch Borussia Mönchengladbach gewinnt wie im Vorjahr den 5. Internationalen E-Jugend-Pfingst-Cup des TSV Meerbusch. Die E1 des Gastgebers erreicht die Champions-Runde und wird stolzer 14.

Seit Wochen hatten die Jungs des TSV Meerbusch diesem Ereignis entgegengefiebert. Beim Fußballturnier um den Pfingstcup konnten sich die E-Jugend-Fußballer mit dem Nachwuchs der Profimannschaften aus ganz Europa messen, hatten die einmalige Chance, im Spiel gegen Manchester City, Juventus Turin, Borussia Dortmund oder Lokomotive Moskau anzutreten. Schon zum fünften Mal richtete der TSV diesen Wettbewerb aus, bei dem an den Pfingst-Feiertagen ein Hauch von Champions League über den Platz an der Nierster Straße wehte. Gut möglich, dass die Zuschauer bei den hochklassigen Spielen den einen oder anderen zukünftigen Profi erlebten.

Aus sportlicher Sicht war die Veranstaltung für den TSV erneut ein großer Erfolg. "Unsere Kinder haben tolle und wichtige Erfahrungen gesammelt", sagte Frank Poschmann nach den beiden anstrengenden Tagen. Der Turnierleiter war auch sonst zufrieden. "Organisatorisch hat alles ganz wunderbar geklappt, und die Stimmung war großartig", sagte er. Ob es aber eine sechste Auflage geben wird oder sie nicht finanzierbar ist, das steht noch in den Sternen. Der Verein hatte die Veranstaltung diesmal erstmals ohne die Hilfe des Sponsors auf die Beine stellen müssen, der in den ersten vier Jahren dabei gewesen war. Wie teuer die Veranstaltung für den TSV nun am Ende geworden ist, darüber haben die Macher noch keinen Überblick.