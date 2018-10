Eigener Grünpfeil für gefährliche Meerbuscher Kreuzung

Mehr als 40 Unfälle im Jahr 2016, immer noch sieben im vergangenen Jahr: Die Ecke Schloss-/Xantener-/Osterather Straße gilt als Unfallschwerpunkt. Jetzt werden neue Ampeln installiert.

Erst einmal wird die Ampel an der Kreuzung Xantener - /Schlossstraße komplett erneuert und bekommt ein eigenes Grünsignal für die Autofahrer, die von der Xantener Straße nach links in die Schlossstraße einbiegen wollen. Genau dort hatte es in den letzten Jahren immer mal wieder gescheppert, war es wiederholt zu Unfällen mit dem Gegenverkehr gekommen. Durch den eigenen „Grünpfeil“ soll diese Gefahr nun gebannt und der Unfallschwerpunkt entschärft werden, heißt es in der Stadtverwaltung. Die neue Ampel wird außerdem verkehrsabhängig geschaltet. Damit wollen die Verkehrsingenieure Rückstaus aus der Osterather Straße und der Schlossstraße in Richtung A44-Anschlussstelle besser abfließen lassen. Ist die Ampel fertig, sollen alle Ampeln in der Strümper Ortsdurchfahrt aufeinander abgestimmt werden, um den Verkehr besser fließen zu lassen. Auch dadurch soll der Verkehr besser fließen. Zusätzlich erhält die neue Ampel auch ein Blinden- und Sehbehindertensignal.