2023 in Meerbusch Mit der Stärke des Teams in kleinen Schritten große Probleme lösen

Dabei denkt sie besonders an einen Mann aus Afghanistan, der 2015 nach Meerbusch kam. Das Land galt damals als sicherer Herkunftsort. Alle Asylanträge von Afghanen wurden abgelehnt, es gab keine Arbeitserlaubnis und kein Recht auf den Besuch eines Sprachkurses. „Ich hätte aufgegeben“, sagt Heike Dohm. Doch der junge Afghane kämpfte für den Verbleib. Er sparte für den Sprachkurs, einen Teil finanzierte die Kirchengemeinde. Er klagte gegen die Abschiebung und gewann. „Das hat viel Energie gekostet“, sagt Heike Dohm. Doch gemeinsam erreichten sie, was aussichtslos erschien. Heute ist der einstige Flüchtling deutscher Staatsbürger, arbeitet in Meerbusch bei einem Verpackungsunternehmen und unterstützt selbst neu ankommende Menschen aus anderen Ländern.