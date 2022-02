Kriminalität in Meerbusch : Betrüger gibt sich als Handwerker aus

Ossum-Bösinghoven In Meerbusch hat sich ein vermeintlicher Trickbetrüger als Handwerker ausgegeben. Ein älteres Ehepaar durchschaute die Masche und verständigte die Polizei.

(RP) Am Montag, 31. Januar gegen 14 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Tür eines lebensälteren Paares an der Straße „Auf der Geest" in Ossum-Bösinghoven. Er gab sich als Handwerker aus und behauptete, dass aufgrund von Straßenbauarbeiten alle Wasserhähne im Haus ausgestellt werden müssten. Daraufhin ließ sich der vermeintliche Handwerker von dem Mann durch das Haus führen, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Anschließend forderte er dafür von dem Paar Bargeld, das er zu einem späteren Zeitpunkt abholen wollte.