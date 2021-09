Heimat Meerbusch : Ehemaligen-Treffen in der Maria-Montessori-Gesamtschule

Meerbusch Bei lockeren Gesprächen kommen am Freitag ehemalige Lehrer und Schüler zusammen. Es gilt die 3G-Regel. Eine App gibt Infos zur Anwesenden-Zahl.

(mgö) 2019 gegründet, ist der Ehemaligen-Verein der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich noch jung. Aber alle Beteiligten sind aktiv, wollen die Vereinsmitgliederzahl erweitern, bieten auch online über das dazugehörige Portal Kontakt und haben aktuell das Ehemaligentreffen am Freitag, 24. September, im Blick.

Sebastian Marx und seine Mitstreiter wie der Jura-Student Sebastian Herzog als Spezialist für das Internet und speziell für das Ehemaligenportal hoffen, dass auch Schüler dabei sein werden, die die Gesamtschule schon vor mehreren Jahren verlassen haben: „Wir tauschen uns über das Berufsleben, unsere Erfahrungen und viele andere Dinge aus, wollen wissen, was andere so machen.“

Zukunfstwerkstatt in Willich : Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule will sich neu erfinden

In der Regel findet parallel zu dem Treffen an der Schule eine Ausbildungsmesse zum Thema Berufswahl statt, bei der auch die Erfahrungen der Ehemaligen gefragt sind. In diesem Jahr aber fällt dieser Punkt der Pandemie zum Opfer. Das Ehemaligen-Treffen findet im Forum der Schule statt, beim Flaschen-Getränke-Verkauf gegen Wertmarken hilft die Abi-Klasse 2022, und Knabbereien stehen ebenfalls bereit. Es gilt die 3G-Regel, und über die App ist anhand einer Ampel erkennbar, ob die zulässige Zahl der Anwesenden bereits erreicht ist: „Bei Gelb wird es eng, bei Rot sollte sich niemand mehr auf den Weg machen – es sei denn, das Wetter erlaubt uns, auf dem Schulhof zusammen zu sein“, so Marx. Wer dem Verein beitreten möchte, kann das über das Ehemaligen-Portal tun – ob er die Maria-Montessori-Schule tatsächlich besucht hat und damit berechtigt ist, wird geprüft. „Wir sind alle gern in diese Schule gegangen“, betont Sebastian Marx. Er freut sich sehr, dass jetzt auch sein Sohn dort eingeschult wurde.