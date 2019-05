Fahrrad-Serie : Seit 20 Jahren mit dem Rad zur Arbeit

Jürgen Eichberger fährt täglich von Düsseldorf zum Technischen Dezernat in Lank-Latum und abends wieder zurück.

„Ich habe den schönsten Weg zur Arbeit, den man sich denken kann“, schwärmt Jürgen Eichberger. Damit meint er nicht eine Strecke, die vom täglichen Stau in die City unberührt ist oder eine gemütliche Fahrt in Bus oder Bahn, sondern das freie Durchatmen auf dem Fahrradsattel.

Bereits um 5 Uhr morgens sitzt der Angestellte im Servicebereich Immobilien der Stadt Meerbusch auf dem Rad, um von seinem Heim in der Nähe des Düsseldorfer Nordfriedhofs nach Lank-Latum zu radeln. Jeden Tag seit 20 Jahren. Rechnet man seine Kilometerleistung hoch, kommt man zum Ergebnis, dass Eichberger fast dreimal den Äquator umrundet und dabei 22.400 Kilogramm CO 2 eingespart hat. „Wenn ich morgens am Deich entlang radele, Nebel über die Wiesen zieht und die ersten Vögel zwitschern, bin ich mit mir im Reinen“, beschreibt der 55-Jährige seine Empfindungen. Er genießt die Ruhe und lässt den Gedanken freien Lauf. So manche gute Idee sei dabei entstanden. Die Struktur und die Planung des Tages entwickele sich wie von selbst.

Eichberger ist seit 1990 bei der Stadt im Bereich Bauunterhaltung, Planung und Abwicklung von technischen Installationen beschäftigt. Derzeit ist die Kanalsanierung sein Arbeitsschwerpunkt. Zunächst sei er mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Doch sein damaliger Chef, Martin Struck, habe seine Mitarbeiter animiert, mit dem Rad zu kommen. „Er selbst kam mit einem Liegerad“, erzählt der Düsseldorfer. Bei Eichberger fiel diese Idee auf fruchtbaren Boden, zumal er schon als Kind mit dem Rad zur Schule gefahren war. Er kaufte sich ein Treckingrad und sammelte erste Erfahrungen. Doch der Spaß währte nicht lange. „Schon nach zwei Wochen fuhr ich in der Dunkelheit gegen einen Poller, das Rad war hin“, erzählt der Verwaltungsangestellte. Doch so leicht entließ ihn sein Vorgesetzter nicht aus der Pflicht. Struck fand im Keller des technischen Dezernates ein altes Rad und übergab es Eichberger. „Damit bin ich ein paar Jahre gefahren“, berichtet dieser. Inzwischen hatte er Blut geleckt. Mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, kommt für ihn nur bei äußerst schwierigen Witterungsverhältnissen wie Schnee und Eis in Frage. Einmal sei er bei plötzlichem Glatteis gefahren und zwölfmal gefallen, erinnert er sich. Ein anderes Mal, als es richtig kalt war, waren seine Hände so eingefroren, dass er sie nicht in die Hosentasche schieben konnte, um den Haustürschlüssel rauszuziehen. Da musste er sie erst einmal kräftig warm pusten. Doch zum Glück sind diese Tage am Niederrhein selten.