Herausragende junge Musiker Trude-Fischer-Talentpreis für zehn Musikschul-Talente

OSTERATH (mgö) Puccini, Chopin, Schostakowitsch, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Kabalewski, Grieg oder Schubert – in der Aula der Städtischen Realschule Osterath werden Klänge dieser Komponisten wohl nur selten zu hören sein. Dafür erfreuten sie am Sonntag das Publikum, das die Ehrung von vier Klavier-Schülerinnen und sechs -Schülern durch den Verein der Freunde und Förderer der Städtischen Musikschule Meerbusch miterleben wollte. Kulturdezernent Peter Annacker begrüßte die stellvertretende Bürgermeisterin Petra Schoppe, Sandra Bührmann als Fördervereins-Vorsitzende, Musikschulleiterin Anne Burbulla, Stellvertreterin Aude St-Pierre und die Lehrkräfte sowie das Publikum – darunter die ehemalige Musikschulleiterin Ingrid Kuntze und der MKK-Vorsitzende Lothar Beseler. Peter Annacker betonte: „Dieser Talent-Preis wird an junge sehr begabte und herausragende Pianistinnen und Pianisten vergeben. In seiner Erinnerung an Stifterin Trude Fischer fasste Stiftungsvertreter Christoph Roell 2009 so zusammen: Sie ist eine Anstifterin zu leidenschaftlicher Auseinandersetzung mit Instrument und Musik, eine vitale Erscheinung mit pädagogischem Feuer und ein Vorbild für ein Leben mit Musik. “ Seit 1988 wird der Preis der Trude-Fischer-Stiftung als Anerkennung im Rahmen eines Förderpreiskonzerts an ausgewählte junge Pianistinnen und Pianisten vergeben. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt der 16-jährige Mikio Jeide, der seit seinem siebten Lebensjahr von Musikschullehrerin Mariya Graf unterrichtet wird. Ob die Musik auch in seinem Beruf eine Rolle spielen wird, ist unsicher: „Ich lerne gerne Sprachen“, gibt der Mataré-Schüler zu bedenken. Mit „Gold“ ausgezeichnet überzeugte er bei der Hörprobe seines Könnens mit Michail Glinkas „Die Lerche“. Das Publikum war begeistert - das trifft auch auf die musikalischen Vorträge von Elena Buchkremer, Maximilian Jung, Shikang Gu und Shiyan Gu zu. Sie alle wurden mit „Gold“ ausgezeichnet. Mit Bronze wurden Carolin Backes (16) und Collin Feldmer (17) sowie mit Silber Marlene Hofmann (169) und die beiden Zahnjährigen Mai Sha und Laura Zimmer belohnt. Sie alle können auf große Erfolge bei anderen Musikwettbewerben oder -Ausschreibungen verweisen, spielen oft mehrere Instrumente und überzeugten mit ihrem Solo-Klavierspiel auch das Publikum in der Realschul-Aula. Um an dieser Preisvergabe teilnehmen zu können, hatten die Schülerinnen und Schüler Videos gedreht, auf denen ihr Können zu hören und zu sehen war. „Diese Aufnahmen wurden dann ausgewertet“, erklärt Anja Eppner, ehemalige Förderverein-Vorstandsvorsitzende, während die aktuelle Vorsitzende Sandra Bührmann alle Ausgezeichneten für ihre „Liebe zur Musik“ lobt und sich bei den Eltern und der Musikschulleitung dafür bedankt, dass die Voraussetzungen und der passende Rahmen geschaffen werden. Die zehn mit dem Talentpreis ausgezeichneten Klavierschülerinnen und -schüler erhielten neben einer Urkunde auch eine Rose und einen nicht genannten Geldpreis. Er wird jährlich dem Stiftungsvermögen entnommen, um herausragende Leistungen anzuerkennen und zu belohnen. Dahinter steht die Trude-Fischer-Stiftung, die zum Andenken an die 1987 verstorbene Pianistin und Klavierpädagogin Trude Fischer Anfang 1988 eingerichtet wurde. Dazu wurde beim Verein der Freunde und Förderer der Städtische Musikschule Meerbusch ein Stiftungsfond angelegt, der vom Förderverein verwaltet wird.