Bemerkenswerte Charity-Aktion Meerbuscher Lions backen für den guten Zweck

Eigentlich war geplant, am Sonntag Spekulatius zu backen. Aber die Technik der entsprechenden Maschine in der Landbäckerei Hilgers hat gestreikt und so geht es erst an den beiden kommenden Sonntagen in die Backstube. Denn dass die Tradition des Spekulatius-Backens des Lions-Club Düsseldorf-Meererbusch fortgesetzt werden muss, ist unbestritten.