Cold Case in Düsseldorf und Meerbusch gelöst „Ein solcher Fall lässt einen nicht los“

„Als ich die Neuigkeiten erfahren habe, habe ich einen Luftsprung gemacht.“ Hans-Ulrich Kaiser steht am Büdericher Rheindeich und blickt über eine Wiese mit flachem Gras. Im August 1992 stand hier der Mais hoch. Kaiser war damals Leiter der Kriminalpolizei in Meerbusch und beteiligt, als die Leiche einer Frau an genau dieser Stelle gefunden wurde. Fast 31 Jahre nach dem Mord an Sigrid C. wurde nun der Täter ermittelt.