In Meerbusch erstellte Werke Künstler gewinnt im Plagiatsprozess

Der international bekannte und mit Meerbusch verbundene Künstler Leon Löwentraut hat in einem Plagiatsprozess vor dem Düsseldorfer Landgericht einen Erfolg erzielt. Löwentraut hatte einen anderen Künstler wegen Urheberrechtsverletzungen angeklagt, das Gericht sprach ihm am Mittwoch, 14. August, nun einen Schadensersatz in Höhe von 26.000 Euro zu. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beklagte die Werke „Burgundy Nights“, „Horizon“ und „Life Below Water“ ohne „eigene schöpferische Leistung“ kopiert, mit seinem eigenen Namen signiert und verkauft hat. Der Beklagte berief sich darauf, lediglich Privatkopien angefertigt zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Beklagte kann Berufung einlegen.