Handballer in Bestform : Lanker Handballer können ihre Aufholjagd krönen

Die Auszeit nutzte Achim Schneiders für diese Aktion: Er hielt eine kurze Ansprache an sein Team. Foto: Christoph Baumeister

Lank In der Handball-Verbandsliga hat der TuS TD 07 Lank seine kleine Negativserie mit einem 26:25-Sieg gegen den TV Aldekerk II beendet. Ein spannendes Spiel mit spannendem Ausgang.

In einem verrückten Verbandsligaspiel haben die Handball-Herren des TuS TD 07 Lank ihren Abwärtstrend gestoppt. Nach katastrophaler Anfangsphase starteten sie eine Aufholjagd und bezwangen den TV Aldekerk II mit 26:25 (16:15). „Diese Partie war ein Sinnbild unserer bisherigen Saison – mit Ausschlägen nach unten und nach oben“, so Trainer Achim Schneiders.

Nach drei Niederlagen in Serie, darunter das 20:36-Debakel bei Schlusslicht HSG Wesel, wollten die Gastgeber vor eigenem Publikum wieder ihr anderes Gesicht zeigen. Das misslang zu Beginn des Spiels jedoch gründlich. In der Deckung kamen sie wie schon im Hinspiel (27:40) nicht mit den Anspielen der Gäste über den Kreis zurecht, offensiv schossen sie eine Fahrkarte nach der anderen. So sah sich Schneiders bereits nach fünf Minuten beim Stand von 0:6 genötigt, eine Auszeit zu nehmen. „Die Mannschaft hat sich zunächst überhaupt nicht an unseren Matchplan gehalten. Ich habe sie dann noch einmal daran erinnert, was wir besprochen hatten“, sagte Schneiders.

Von diesem Zeitpunkt an stand die Abwehr wesentlich stabiler und auch vorne schloss der TuS seine Angriffe nun wesentlich konzentrierter ab. So holte er Tor um Tor auf und ging sogar mit einer knappen 16:15-Führung in die Halbzeit.