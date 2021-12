Schule in Meerbusch : Booster-Impfungen am Mataré-Gymnasium

Büderich Die Schule kooperiert mit der Praxis von Christian Wirth. Die ersten Lehrkräfte haben die Auffrischungsimpfung am Mittwoch bekommen. Mitte Dezember ist der nächste Termin.

(ena) Gesundheitsschutz ist am Mataré-Gymnasium in Büderich ein wichtiges Thema, während der Corona-Pandemie mehr denn je. Am Mittwoch hat nun die erste Phase der Booster-Impfungen für das Kollegium der Schule in Kooperation mit der Büdericher Arztpraxis Christian Wirth begonnen.