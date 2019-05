Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche : In 72 Stunden die Welt verbessern

Bei der bundesweiten Aktion „Uns schickt der Himmel“ engagieren sich junge Leute für ein Sozialprojekt vor Ort. Drei Meerbuscher Gruppen machen mit. Sie säubern Bänke, bauen ein Insektenhotel und kümmern sich um Geflüchtete.

(RP) Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und ihr Krefelder Amtskollege Frank Meyer übernehmen gemeinsam die Schirmherrschaft für die Aktion „72-Stunden“ des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ) in der Region Krefeld-Meerbusch. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ engagieren sich vom 23. bis 26. Mai allein in der Region Krefeld-Meerbusch über 200 Kinder und Jugendliche in sozialen, politischen oder ökologischen Projekten „vor ihrer Haustür“, um etwas Gutes zu tun.

Projekt „Uns schickt der Himmel – die 72-Stunden-Aktion des BDKJ“ findet 2019 zum dritten Mal bundesweit statt. Junge Leute engagieren sich dabei für ein soziales Projekt in der Nähe. Auftakt ist am 23. Mai in Würzburg, Abschluss am 26. Mai in Hamm.

Auch drei Meerbuscher Jugend-Gruppen sind beteiligt. In Ossum-Bösinghoven werden die Jungschützen der St. Pankratius-Bruderschaft in Abstimmung mit dem Bürgerverein sämtliche Ruhebänke im Dorf erst säubern und anschließend neu streichen. In Nierst werden in Regie der Offenen Kinder- und Jugendarbeit „Karibu“ St. Cyriakus gemeinsam Insektenhotels gebaut und Blumensamen-Bomben hergestellt, um Bienen, Hummeln und Co. etwas Gutes zu tun. Dazu gestalten und verteilen die Teilnehmer Info-Karten mit Wissenswertem über Insekten. Die Messdiener-Leiterrunde der Büdericher Pfarrgemeinde St. Mauritius und Heilig Geist möchte sich um Geflüchtete kümmern, bietet aus diesem Grund ein „dinner for you“ und einen gemeinsamen Ausflug zum Kennenlernen an.