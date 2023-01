Energiekrise in Meerbusch Sportler hoffen auf warme Duschen

Können Meerbuschs Sportler nach getaner Aktivität bald wieder warm duschen? Zumindest scheint eine Lösung endlich in Sicht zu sein. Der Testlauf auf der Theodor-Mostertz-Anlage in Lank-Latum brachte die erhofften Ergebnisse. Durch das Einsetzen von so genannten Durchflussbegrenzern wird mindestens 20 Prozent weniger Energie verbraucht. Nun liegt es in der Hand von Bürgermeister Christian Bommers, ob er den Einbau der Strahlregler freigibt und den Sportlern damit wieder etwas Behaglichkeit zurückgibt.