Gastronomie in Meerbusch Ein Café nicht nur für Radfahrer

„Unsere Gäste sind zur Hälfte Radfahrer, zur Hälfte nicht“, schätzt Gerst. Genau diese Mischung war für ihn ein entscheidendes Kriterium, um mitten in der Pandemie eine erfolgreiche Gastronomie aufbauen zu können. Die Leidenschaft für guten italienischen Kaffee hat er bei einem Trainingslager in Italien entdeckt. Zunächst war er dann mit einem mobilen Stand unterwegs – unter anderem bei Fachmessen und Radrennen. Später gründete er ein kleines Café am Deutschen Eck – welches so gut angenommen wurde, dass Gerst in die größeren Räume an der Dorfstraße umzog. Zwei Monate lang wurden Kaffee und Kuchen nur für den Außer-Haus-Verzehr angeboten, inzwischen ist jedoch der gastronomische Alltag eingekehrt – und vor allem an den Wochenenden ist das Dino Cappuccino so voll, dass der Betreiber beantragt hat, dass im Sommer einige der Parkplätze vor der Tür zur Terrasse umgewandelt werden.