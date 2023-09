Serie „Auf ein Getränk mit...“ Ein Sattel so schön wie ein Kunstwerk

Dimitrios Georgoulas (37) aus Osterath fertigt Sättel und Taschen aus Leder für Motorräder an, restauriert Ledersitze von Oldtimern und bietet in seiner Firma Spirit Leather Gürtel und Geldbeutel an. Doch weit gefehlt, wenn der Motorrad- oder Oldtimer-Fan an „normales“ Leder denkt. Es sind wahre Kunstwerke, die in seiner Hand entstehen. Für diese Kunststücke hat er sich alte Techniken der Lederbearbeitung angeeignet, Werkzeug besorgt oder auch Spezial-Werkzeuge selber hergestellt.