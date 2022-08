Freizeit in Meerbusch : Gertrud Peters ist die wilde Oma aus Büderich

Gertrud Peters lässt sich auch mit fast 87 Jahren die Fahrt auf dem Go-Kart nicht nehmen. Foto: RP/Tanya Vlecken

Meerbusch Die Seniorin aus Büderich gibt auf der Go-Kart-Bahn gerne richtig Gas, feiert Karneval und trainiert den Rücken an der Sprossenwand.

Von Monika Götz

Gertrud Peters gehört nicht zu den Menschen, deren Ausflüge beim Bäcker oder Apotheker enden. Die Seniorin aus Büderich pflegt mit fast 87 Jahren eine große Vorliebe für die dreistöckige Go-Kart-Bahn auf der Rheinkirmes. Wenn es wieder soweit ist, fährt sie mehrmals mit Rollator in der Bahn und einem Bärenticket nach Oberkassel, um Kart zu fahren: „Beim Rundfahren dosiere ich, gebe oben wenig und unten richtig Gas,“ erzählt Gertrud Peters. Manchmal ist Enkelin Tanja (28) dabei. Sie war es auch, die sich bei der Redaktion meldete, um zu beschreiben, was ihre Oma mit knapp 87 Jahren (im November ist es so weit) für ausgefallene Dinge erlebt: „Als wir das Ticket gekauft hatten, stieg sie aufgeregt wie ein Kind in das Go-Kart. Und als die Ampel auf Grün sprang, fuhr sie mit ihrer Piloten-Sonnenbrille los und sah richtig cool aus. Oma war einfach glücklich und stolz: „Isch kann dat noch.“ Aber Tanja weiß, dass ihre in Büderich lebende Oma auch andere verrückte Sachen macht: „Und ich komme nach ihr, bin genauso verrückt.“

Dabei hat die rüstige Seniorin ein erfülltes Leben hinter sich. 1935 in der Düsseldorfer Altstadt geboren, hat sie mit 21 Jahren geheiratet und wurde in der Max-Kirche getraut. Trotz drei Kindern – und mittlerweile sechs Enkel und fünf Urenkel – hat sie immer gearbeitet: „Sie haben geschlafen und ich habe morgens das Büro sauber gemacht. Wenn die Kleinen aus dem Kindergarten kamen, habe ich für sie gekocht.“ Bis ins Rentenalter hat Gertrud Peters auch im Altenheim, Krankenhaus, in einer Hut- und Lampenfabrik und auf dem Carlsplatz gearbeitet: „Ich war oft Putzfrau, Anstreicher und Fensterputzer zugleich.“ Aber der Spaß ist nicht zu kurz gekommen.

„Oma ist auch ein Karnevalsjeck. Ab 11. 11. ist sie immer unterwegs“, erzählt die Enkelin. Gertrud Peters liebt Karnevalssitzungen und hat früher auch das Rathaus mitgestürmt: „Ich war ganz oft in der Zeitung und im Fernsehen zu sehen, habe den Prinzen bei den Versammlungen geküsst und bin auch als Nonne verkleidet und radschlagend auf einer Sitzung gewesen.“

Das Radschlagen hat sie mit 14 Jahren auf der Kö gelernt. Die Freundin hat sich geschämt, „aber mir war nie was peinlich.“ Mit dem Radschlagen als Wahrzeichen von Düsseldorf hat sie auch eine Kegelschwester glücklich gemacht: „Sie wollte einen richtigen Altstadt-Geburtstag. Wir haben im Nonnenkostüm mit Strapsen getanzt.“ Sie erinnert sich, dass ihr Vater Ordner bei Fortuna-Spielen war und wenn er nach Hause kam, das Spiel noch einmal im TV angesehen hat. Heute ist die Enkelin möglichst bei jedem Spiel dabei: „Die Oma fiebert mit.“

Einmal bekam sie eine Karte für ein DEG-Spiel geschenkt: „So was is nix für mich.“ Aber sie freut sich schon heute auf die nächste Karnevalsession: „Am 10. Januar gehe ich mit Tanja zu einer Sitzung.“ Dabei fällt ihr ein, dass sie nur sechs Tage später mit ihrer Tochter nach Ägypten fliegt: „Eine Woche Nilkreuzfahrt und eine Woche Hotel.“ Selbstverständlich kennt Oma Gertrud auch die Kneipe von Jürgens Drews auf Mallorca: „Dort habe ich mich mal verkleidet, alle haben beim Anziehen geholfen, wir hatten viel Spaß.“ Und sie beherrscht den Umgang mit ihrem Smartphone, der Safety Watch und dem E-Rollator zum Reinsetzen.

Einen Wunsch hat sie nicht, fühlt sich in Büderich wohl, hat aber Probleme mit dem Rücken. Was sie dagegen tut, führt sie sofort vor – an der hohen Sprossenwand, die ihr Enkel in dem Wohnbereich montiert hat: „Das mache ich zwanzig Mal, das ist gut für den Rücken.“ Beim Gokart-Fahren stören die Schmerzen nicht. Gertrud Peters fährt mehrfach auf die Kirmes, war auch mit der Familie und ihren Urenkeln dort. Aber als sie einmal allein kam, wollte der Kassierer ihr keine Karten verkaufen. Entrüstet sagte sie: „Ich bin doch schon dreimal gefahren.“ Er ließ sich überreden und als sie wieder unten ankam, gratulierte er: „Sie sind die Schnellste, sie haben gewonnen.“