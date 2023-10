Musik in Meerbusch 90 Jahre Werkskapelle Böhler

Das bindende Zusammengehörigkeitsgefühl kommt auch in der geringen Anzahl der Dirigenten zum Ausdruck, die in den 90 Jahren des Bestehens am Pult standen. Es sind nur vier Dirigenten - Hans Wincek (1934-1964), Hand Pütz (1964-1970), Heinz Scharper (1970-1995) und seit 1995 Peter Koch. Koch lernte bereits mit fünf Jahren Trompete zu spielen und machte – wie auch seine Vorgänger an der Spitze der Werkskapelle – das Hobby zum Beruf. Er sagt heute: „Die Werkskapelle vertritt die traditionelle Blasmusik und Volksmusik. Es ist eine technisch und musikalisch eher einfache Musik und oft sehr rhythmisch. So kennt man und so lieben viele ihre Marschmusik.“ Ausverkaufte Häuser zu den Konzerten in den vergangenen 20 Jahren sprechen für sich. So spielte die Böhler-Werkskapelle unter anderem 2003 das Jubiläumskonzert „Last Night oft he Proms“ und auch 2012 „Evening of the Stars“ im Forum Wasserturm. 2017 gab es „Licht.Gestalten“ zu hören – im Kesselhaus Areal Böhler. „Das ist ein besonderer Luxus. Wir haben die tollsten Konzertsäle auf dem Werksgelände. Dafür, dass das so funktioniert, sind wir sehr dankbar,“ fasst Niklas Gorgs im Namen aller Werksmusiker zusammen.