Lebensmittellager in Osterath : Zwei neue Kühlhäuser für die Tafel Meerbusch

Über Förderprojekte hat der Verein Meerbusch hilft Spenden für die Tafel erhalten.

(ena) Die beiden neuen Kühlhäuser im Lager der Meerbuscher Tafel an der Insterburger Straße sind schon gut gefüllt: Im minus zehn Grad kalten Tiefkühlschrank stapeln sich Kartons mit tiefgefrorenen Herzogin-Kartoffeln und Mini-Pizza, im sieben Grad kühlen Lager daneben werden Salate, Auberginen, Birnen und Getränke frisch gehalten. „Bislang mussten wir große Mengen an Milchprodukten oder andere Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, stets ablehnen, weil wir keine Kühlmöglichkeiten hatten“, erzählt Dirk Thorand, Vorsitzender von „Meerbusch hilft“. „Deshalb sind wir total dankbar, dass wir nun Spendengelder aus gleich zwei Förderprojekten für die Meerbuscher Tafel bekommen haben.“

Wilhelm Kratzer, Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales der Lidl-Regionalgesellschaft Grevenbroich, schätzt die Zusammenarbeit mit der Tafel. „Unsere Kunden können seit einigen Jahren mit dem Pfandspendenknopf am Leergutautomaten einen Teil oder den gesamten Pfandbetrag an die Tafel spenden. Dass sie das in so großem Umfang tun, ist für uns eine Bestätigung unserer Zusammenarbeit.“