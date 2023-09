Brauchtum in Meerbusch Paraden und Party beim Schützenfest in Strümp

Am Samstag feiern die Strümper Schützen ihren Festgottesdienst in der evangelischen Kirche am Mönkesweg um 11 Uhr. Von dort geht es zum Ehrenmal An St. Franziskus, wo Präsident Stefan Deußen im Gedenken an die Verstorbenen der obligatorische Kranz zu den getragenen Klängen des „Lied vom guten Kameraden“ niedergelegen wird. Die Lebenden zelebrieren ihre Gemeinschaft dann anschließend beim Musikalischen Frühschoppen mit Ehrungen und Beförderungen im Festzelt.