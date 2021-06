Mobilität in Meerbusch : Masterplan für Mobilität in Meerbusch

Masterplan für Mobilität in Meerbusch

Mobilität in Meerbusch

Autofahrer in Meerbusch stehen oft im Stau. Hier am Knotenpunkt Haus Meer. Foto: Sonja Schmitz

Meerbusch Derzeit wird ein strategisches Konzept erarbeitet, das alle relevanten Mobilitätsformen integriert. Zwischenzeitlich hat auch die Verkehrszählung in Meerbusch begonnen, auf deren Basis das Mobilitätskonzept entwickelt werden soll.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, hat der nach der vergangenen Kommunalwahl neu eingerichtete Meerbuscher Mobilitätsausschuss ein externes Planungsbüro mit der Erstellung eines sogenannten Mobilitätskonzepts beauftragt. Dabei soll es sich um ein strategisches Konzept handeln, das alle relevanten Mobilitätsformen integriert. Denn – so der Gedanke dahinter – die Mobilität steht derzeit vor vielfältigen Herausforderungen und Umbrüchen.

Zwischenzeitlich hat auch die Verkehrszählung in Meerbusch begonnen, auf deren Basis das Mobilitätskonzept entwickelt werden soll. Einige Ausschussmitglieder bezweifelten, dass sich die Verkehre jetzt schon wieder auf Vor-Corona-Niveau befinden, da viele Menschen noch immer im Home-Office arbeiten. Allerdings sei es durchaus möglich, dass dieser Trend auch künftig Bestand habe, so Klimamanagerin Denise Pottbäcker. Sie kündigte an, dass im September die Workshops mit Bürgern starten werden.