Meerbusch erhält Fördergelder : Mehr als vier Millionen Euro für Luftfilter in Grundschulen

Meerbusch Die Stadt Meerbusch hat sich erfolgreich bei einem Förderprogramm des Bundes beworden. Nun wurden 4,2 Millionen Euro für die Ausstattung der Meerbuscher Grundschulen und städtischen Kitas mit Luftfilteranlagen bewilligt.

(RP) Die Stadt Meerbusch erhält mehr als vier Millionen Euro Fördermittel vom Bund für die Ausstattung der Meerbuscher Grundschulen und städtischen Kitas mit Luftfilteranlagen. Im Rathaus sind jetzt die Bewilligungsbescheide eingegangen. Insgesamt erhält die Stadt für Beschaffung und Einbau der Geräte rund 4,2 Millionen Euro, 80 Prozent der Gesamtkosten werden damit gefördert. Die Stadt hatte die Fördermittel unmittelbar nach Bekanntwerden des neuen, insgesamt 500 Millionen Euro umfassenden Förderprogramms beantragt. Allzu optimistische Erwartungen, dass die Geräte bereits nach den Sommerferien in den Schulen zur Verfügung stehen könnten, dämpft allerdings Claus Klein, Leiter des städtischen Service Immobilien: Alle auszustattenden Räume sind unterschiedlich, und der Einbau der stationären Geräte muss technisch individuell geplant werden. Das nötige öffentliche Ausschreibungsverfahren und die starke Nachfrage am Markt würden zusätzlich dafür sorgen, dass noch Monate vergehen, bis die ersten Geräte in Betrieb gehen. Solange bleibe konsequentes Lüften in den Klassenräumen oberstes Gebot. „Lüften ist“, so Claus Klein, „auch wissenschaftlich belegt immer noch die effektivste Methode, um die Virenlast in der Luft zu reduzieren.