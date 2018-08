ATP-Turnier in Meerbusch: Die Stadt im Zeichen des Tennis

Heute startet das ATP-Turnier auf der Anlage von GWR Büderich am Eisenbrand. Die Meerbuscher dürfen sich auf neun Tage Spitzentennis freuen.

Marius Meiszies hatte am Freitag noch einiges zu tun: Der „Manager on Court“ sorgt vor und während des ATP-Turniers dafür, dass auf dem Platz alles stimmt. Dass etwa Tribünen und Schiedsrichterstühle richtig aufgebaut und Banner angebracht werden. „Zum Schluss wird es natürlich immer etwas knapp, aber der Vorteil ist, dass wir in den vergangenen Jahren Erfahrungen gesammelt haben“, sagt Meiszies. Heute muss alles fertig sein – zum sechsten Mal startet das ATP-Turnier am Eisenbrand. Wir haben die wichtigsten Infos zum Auftakt zusammengestellt.