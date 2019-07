Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos! : Foto-Aktion: Mein Sommer in vier Bildern

Foto-Aktion: Mein Sommer in vier Bildern

Es ist wieder soweit: Meerbusch bereitet sich auf den Sommer vor, auf den Urlaub, Ferien von der Schule. Die letzten Tage waren ja wirklich schon ganz toll, diese Woche soll das Wetter weiter angenehm bleiben, so dass man nicht unter der Hitze leiden soll.

Aber egal, wie das Wetter auch wird: Wir sammeln wieder sommerliche Impressionen von allen Meerbuschern. Und das Schöne: Die Fotos müssen noch nicht einmal in Meerbusch aufgenommen sein, sondern dürfen auch als Grüße aus dem Urlaub an uns geschickt werden.

Denn in unserer Serie „Mein Sommer in vier Bildern“ sammeln wir Ihre schönsten Urlaubsfotos – egal, wo Sie Ihre Ferien verbringen.

Die Fotos, die wir heute zeigen, stammen von Andreas Rennertz, der schon häufiger Fotos eingeschickt hat. Er sagt: „Büderich ist und bleibt für mich als „Eingeborener“ Heimat; eine Stadt im Grünen und in diesem Jahr mit üppig blühender Vegetation und erfreulich vielen Insekten.“ Darum hat er auch diese Bilder von Landschaft mit und ohne Regenbogen und der Hummel in der Blüte an die Redaktion gesandt.