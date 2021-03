Kriminalität in Meerbusch : Falsche Handwerker stehlen Seniorin Bargeld

Büderich Zwei Männer haben sich am Mittwoch bei einer Seniorin als Handwerker ausgegeben. Nachdem sie die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Meerbuscherin, dass Geld fehlte. Die Polizei sucht Zeugen.

Mutmaßliche Trickbetrüger haben am Mittwoch in Büderich in der Straße In der Meer eine Seniorin bestohlen. Gegen 14.15 Uhr erhielt eine Seniorin Besuch von zwei unbekannten Männern, die vorgaben, den Wasserdruck im Haus kontrollieren zu wollen. Die Meerbuscherin ließ die beiden Männer in die Wohnung. Einer der beiden verwickelte sie im Badezimmer in ein Gespräch, während sich der Komplize in den anderen Räumen der Wohnung aufhielt. Nach kurzer Zeit verließen die Männer die Wohnung. Die Dame stellte danach fest, dass Bargeld fehlte.