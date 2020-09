Einkaufen in Meerbusch : Die Drei aus der Holz-Werkstatt

Kreatives Trio: Saskia Mikulik mit ihrem Vater Uli (hinten) und Freund Jamie Sedgman. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Büderich In der Kreativ-Werkstatt Drum & Dran in Büderich entstehen liebenswerte Kleinigkeiten, die das Wohnen schöner machen. Ideengeber sind eine Innenarchitektin und ein Kriminologe aus Australien.

Von Regina Goldlücke

Ein junges Paar, ein Mann vom Fach, eine kreative Idee: In der Mini-Werkstatt Drum & Dran in Büderich arbeiten Jamie Sedgman, Saskia Mikulik und ihr Vater Uli Mikulik Seite an Seite. Aus größtenteils recyceltem Holz aus nahen Wäldern oder vom lokalen Holzhandel entstehen jene liebenswerten Kleinigkeiten, mit denen man sich in seiner Wohnung gern umgibt: dekorative Schilder, bunte Pfeile, stabile Blocks. Viele der handgefertigten Stücke, allesamt Unikate, spielen auf unser Fernweh und die Reisen an, die wir jetzt nicht machen können.

Da sind zum Beispiel die munter springenden Kängurus auf gelbem Grund, die einen direkten Bezug zu der Familie herstellen. Denn nach ihrem Studium der Innenarchitektur hatte Sarah Mikulik erstmal Lust, etwas von der Welt zu sehen. Australien sollte es sein. In Sydney jobbte sie als Aupair und Nanny - und verliebte sich in Jamie Sedgman. „Und dann bin ich sechs Jahre dort geblieben“, sagt sie und lacht ihn an. Gemeinsam kehrten sie zurück. „Das war für mich der richtige Moment für einen Neustart“, erzählt der studierte Kriminologe.

Sein Vertrag als Sicherheitsexperte auf einer riesigen Baustelle war gerade ausgelaufen. Und, wie gefällt es ihm in Meerbusch? „Was für ein Glück, in Büderich gelandet zu sein“, antwortet er. In Düsseldorf fand er Arbeit und mischt daneben mit großem Vergnügen bei Drum & Dran mit. Saskia Mikulik ist die treibende Kraft und Strippenzieherin, ihr gehört die kleine Firma. Sie berichtet von den Anfängen: „Als meine Cousine heiratete, suchten wir nach einem persönlichen Geschenk. So kamen wir auf ein individuell beschriftetes Schild. Was spielerisch begann, hat sich immer weiter entwickelt. Zunächst bastelten wir nur für den Freundeskreis. Dann kam die Überlegung, daraus ein Gewerbe zu machen.“

Zumal es einen fähigen „Dritten im Bunde“ gab. Uli Mikulik wird von ihr und Jamie respektvoll „der Meister“ genannt. Der gelernte Maschinenbautechniker und Werkzeugmacher hat das nötige Rüstzeug für die handwerklichen Arbeiten und behält stets die Ruhe, wenn das Temperament seiner Tochter gelegentlich überschäumt. Schon in Australien war Saskia Mikulik als Event-Stylistin aktiv. Erfahrungen, die sie jetzt als kreativer Kopf bei ihren „Drums und Drans“ einbringen kann. Auch Papiertechniken hat sie sich angeeignet. Ihr Motto: „Das ist doch ganz einfach und geht doch ganz schnell!“

Dass ihr Vater sie dabei unterstützt, findet sie gut. „Er ist inzwischen in Rente und braucht ja auch eine sinnvolle Beschäftigung“, sagt sie und zeigt auf das Mobiliar im Innenhof des Familien-Wohnhauses, hinter dem die Werkstatt liegt: „Alles, was man hier sieht, hat mein Papa gebaut.“ Uli Mikulik wirft ein, auch ohne die Basteleien für Drum & Dran würde es ihm so schnell nicht langweilig und weist auf sein in der Einfahrt parkendes Motorrad. Aber man spürt, wie gern er bei der Sache ist und es genießt, mit eigenen Händen etwas zu schaffen, was anderen gefällt.