Meerbuscher Kultur : Die Mönter-Ära geht zu Ende

Mit einem Konzert verabschiedet sich Konrad Mönter (87) am Freitag von der kulturellen Veranstaltungsreihe. Das Buch- und Kunstkabinett in Osterath bleibt vorerst geöffnet. Ein Rückblick auf 36 Jahre mit besonderen Begegnungen.

Die Meerbuscher Kulturszene ohne Konrad Mönter und sein Buch- und Kunstkabinett? Das scheint unvorstellbar. Und doch wird dieses Szenario in wenigen Tagen Realität. Das Konzert am Freitag (17. Januar, 19 Uhr) markiert das Ende der anspruchsvoll besetzten Veranstaltungsreihe.

Sein kulturelles Engagement fand in zahlreichen Auszeichnungen und Grußworten große Anerkennung. Unter anderem wurde er 2011 in Meerbusch zum „Unternehmer des Jahres“ gewählt und konnte sich 2013 über lobende Aussagen wie „er schuf ein Buch- und Kunstkabinett, das in der Stadt und in der gesamten Region einen Namen hat“ von der damaligen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft freuen. Außerdem wurde die Buchhandlung für den „Deutschen Buchhandlungspreis 2015“ als „hervorragende Buchhandlung und ausgezeichneter Ort der Kultur“ nominiert.