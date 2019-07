Mittelstandsvereinigung CDU Meerbusch : MIT Meerbusch feiert auf dem Brockhof

Die Mittelstandsvereinigung der CDU Meerbusch (MIT) hatte nach längerer Pause wieder zum Sommerfest eingeladen. Gefeiert wurde auf dem Brockhof in Ilverich. Dabei ging es auch um politische und wirtschaftliche Themen.

Nach zehn Jahren Pause lässt Tjalf-Marius Matschiner die Tradition des Sommerfests der Mittelstandsvereinigung (MIT) der CDU Meerbusch wieder aufleben. „Wir haben uns für ein Familienfest entschieden, für einen Austausch in lockerer Runde“, erzählt der Vorsitzende der MIT Meerbusch und Beisitzer des MIT Kreisverbands Rhein-Kreis Neuss.

Dass derartige Gespräche mit Blick auf Wiesen, Bäume und schnatternde Gänse geführt werden konnten, ist dem MIT Vizevorsitzenden Harald von Canstein zu verdanken. Auf dem idyllisch in der Ilvericher Altrheinschlinge gelegenen Hof der Familie wurden die Gäste vom Hausherrn und seiner Ehefrau Irina sowie den drei Kindern empfangen.

Harald von Canstein liegen Landwirtschaft und Tiere sehr am Herzen. Auf dem Brockhof werden Honig und Marmelade produziert und verkauft, dort sind die Gänse nicht nur zu St. Martin beliebt und die Eier der Brockhof-Hennen sehr gefragt: „Ich züchte Gänse und Hühner selbst“, so von Cantstein. Da liegt es nahe, dass er im Rahmen des MIT-Programms Vorträge über „Umweltmythen“ hält und einen „Umwelt-Union“ betitelten Arbeitskreis gegründet hat: „Die Fakten der Umwelt-Themen werden unterschiedlich bewertet. Das Thema muss auch in der Partei ganz oben angesiedelt werden. Dafür kämpfe ich“, sagt er.