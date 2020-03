Corona-Krise : Mundschutz: Handgemacht in Osterath

Mundschutz: Handgemacht in Osterath

Anna Munz näht in der Corona-Krise ehrenamtlich individuelle Masken. Diese sogenannten Behelf-Mund-Nasen-Schutz-Masken sind aus kochfester Baumwolle. Die Nachfrage ist groß, Mit-Näher werden deshalb dringend gesucht.

Die Nähmaschine steht nicht mehr still. Es ist nur wenige Wochen her, seit Anna Munz mit ihrem Aufruf für Stoffspenden viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Damals benötigte sie den Stoff, um Kuschelbeutel für verletzte Kängurus und Koalas in Australien nähen zu können. Jetzt nutzt die Osteratherin die übrig gebliebenen Stoffe, um auf ehrenamtlicher Basis Behelf-Mund-Nasen-Schutz-Masken (BMNS) zu nähen.