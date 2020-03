Kunst : „Mrs. and Mr. Wang“ in der Millionenstadt

„Mrs. and Mr. Wang“ in der Millionenstadt

Das Bild „Mrs. and Mr. Wang“ von Johanna Wiens geht auf die Zeit zurück als die Künstlerin bei Arbeitsaufenthalten in Asien Chinas Metropolen kennenlernte. . Foto: Johanna Wiens

Die Meerbuscher Künstlerin Johanna Wiens nutzt die Corona-Zeit, um eine 2007 entstandene Skizze aufzuarbeiten.

Knapp drei Jahre lebte Johanna Wiens in Asien: „Das waren Arbeitsaufenthalte.“ Nach China lernte sie zwischen 2006 und 2010 auch Taiwan und Japan kennen. „Neben der Auseinandersetzung mit der asiatischen Kultur habe ich versucht, die europäische Kultur aus fremder Perspektive zu betrachten, um ihre Eigenart besser zu verstehen“, erinnert sich die Meerbuscher Künstlerin. Die Reisen hatte sie nach dem Abschluss ihres Studiums an der Kunstakademie Düsseldorf unternommen. Ihre Lehrer dort waren Jörg Immendorff und Gerhard Merz, dessen Meisterschülerin sie war.

Sie hat sich auf dem fernen Kontinent intensiv mit der asiatischen Kunst beschäftigt, „mit flüchtigen, verschwommenen, fast schon verschwindenden Formen. Dabei habe ich im Kopf die absolute Freiheit empfunden“. Wie beeindruckt sie andererseits von den mit Menschenmassen gefüllten Metropolen Chinas war, beweist eine Skizze, die 2007 entstanden ist, um das Anwachsen von Millionenstädten bildlich zu dokumentieren. Für die Künstlerin stand immer fest, dass sie diese Skizze ausarbeiten, malen wollte: „Jetzt, wo alle Wege suchen, um die Corona-Krise zu verarbeiten und Abstand zu halten, stürze ich mich auf die Kunst, das Malen.“ Und so ist aus der Skizze ‚Mensch in einem Milliardenheer‘ der Serie „China Süß Sauer“ ein 1,20 mal 1,20 Meter großes Ölgemälde auf Leinwand entstanden, das den Titel „Mrs. and Mr. Wang“ trägt. Während der China-Aufenthalte zeichnete Johanna Wiens viele der Menschen auf den Straßen der Metropolen in ein kleines Notizbuch: „Jetzt ist die Wahrnehmung des Stadtmenschen eher als massenhafte Erscheinung, denn als Individuum mein Thema. Das Augenmerk für Details, das Individuelle geht verloren und wird ersetzt durch einen gestischen, pulsierenden, farbreduzierten mit unterschiedlich dicken Pinselstrichen gewählten Malstil. Dennoch versuche ich mit gestischen Strichen das Gesicht als ‚Ausdrucksort eines inneren Vorgangs‘ zu zeigen.“