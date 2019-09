Theater von Kindern für Kinder : Sternenschiff landet in Lank-Latum

Sternenschiff landet in Lank-Latum

Ritter Rost und das Sternenschiff: Noch vier Vorstellungen vom neuen Musical werden am Wochenende im Forum Wasserturm aufgeführt. Foto: Ritter Rost Veranstalter

Vorhang auf und Bühne frei für Ritter Rost: Die Aufführungen im Forum Wasserturm sind Kult geworden.

„Ritter Rost und das Sternenschiff“ heißt die aktuelle Inszenierung, die jetzt Premiere feierte und am Wochenende weiter zu sehen ist.

Für eine gute Stunde wird dann das Publikum auf eine spannende Reise mit ins All mitgenommen. Als ein paar Aliens das Ross Feuerstuhl entführen, beschließen die Helden kurzer Hand, ihr geliebtes Pferd mit dem neuen Sternenschiff Z-13 von Graf Zitzewitz zu befreien. Das emanzipierte Burgfräulein Bö, der lustige Drache Koks und der erfinderische Graf begegnen im All vielen lustigen Außerirdischen und erleben ein großes Abenteuer. Ritter Rost steuert das Ganze aus einem plüschigen Sessel von der Bodenstation aus und drückt einfach alle leuchtenden Knöpfe. Ob das wohl gut geht?

Das Live-Orchester besteht aus vielen jungen, talentierten Musikern, und durch die Musik wurde eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen. Auch der Gesang der Schauspieler war sehr beeindruckend und wurde von verschiedenen Choreografien begleitet. Den Darstellern war der Spaß am Schauspielern deutlich anzusehen, und sie zeigten viel Energie und Präsenz. Auch die Kostüme und das Bühnenbild waren liebevoll und kreativ gestaltet. Gabriele Höhn-Pietrula ist die Schöpferin hinter den kreativen Kulissen und Kostümen.

Regie führten in diesem Jahr die beiden Studentinnen Luzia Ostermann und Paolina Aquilino. Mit elf Jahren stand Aquilino zum ersten Mal für Ritter Rost auf der Bühne. „Über die Jahre habe ich immer mehr Verantwortung bekommen“, erzählt sie. „Es war heute wirklich ein ganz besonderes Bild, und ich bin sehr stolz.“ Auch Ostermann ist glücklich mit der Premiere. „Ich war total aufgeregt“, sagt sie. Die beiden Studentinnen haben es in diesem Jahr wieder geschafft, gemeinsam mit dem musikalischen Leiter Peter Koch eine unterhaltsame, begeisternde und in Meerbusch inzwischen kultige Vorstellung zu kreieren. Profi-Regisseur und Schauspieler Alexander Steindorf unterstützt die beiden Nachwuchstalente bei der Inszenierung.