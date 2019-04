Wildblumenwiesen in Meerbusch : Blühstreifen: Jetzt wird ausgesät

Wildblumenwiesen in Meerbusch

Meerbuscher Landwirte freuen sich über viele Paten für die naturnahen Wildblumenwiesen. 1,6 Hektar Ackerfläcje stehen noch zur Verfügung.

(RP) „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz“, freut sich Landwirt Heinrich Leuchten. Gemeinsam mit seinem Bruder Bernhard und mehreren Berufskollegen, hatte Leuchten die Idee, Blühpatenschaften auf Meerbuscher Ackerflächen anzubieten. „52 Paten haben sich schon bei uns gemeldet“, so Bernhard Leuchten.

Auf den ersten Ackerstreifen und –parzellen werden jetzt nach und nach die Wildblumensamen eingesät. Diesen Job übernehmen Jürgen Hilgers und Frank Neukirchen. „Das Saatgut haben wir bereits auf mehr als der Hälfte der Flächen eingesät“, sagt Frank Neukirchen, der selbst Ackerparzellen zur Verfügung stellt. „In einem Sack befinden sich 15 Kilo Samen. Das reicht für einen Hektar. Unter anderem befinden sich darin Sonnenblumen, Sommerwicke und Ringelblume, die dann im Sommer blühen werden“, so Neukirchen.

Derzeit schließen sich immer mehr Landwirte der Initiative von Heinrich Leuchten an. „Gestartet sind wir mit zwölf Parzellen im Viereck Ilverich, Lank, Strümp und Nierst. Mittlerweile haben sich weitere Bauern bei mir gemeldet, sodass wir nun auch in Osterath und Büderich Flächen für die Blütenpatenschaft anbieten können. Zudem sind weitere Flächen in Lank-Latum hinzugekommen“, freut sich Heinrich Leuchten. Nach ursprünglich rund 24.000 Quadratmetern stehen nun knapp 30.000 Quadratmeter Ackerflächen zur Verfügung.